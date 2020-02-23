Про це повідомляє агентство ANSA.

Жінка страждала онкологічним захворюванням і перебувала в лікарні Кремони в важкому стані. У неї був діагностований коронавірус.

За останніми даними, завдяки 152 підтвердженим випадкам коронавірусу, включаючи три випадки смерті, оголошених главою національної служби Цивільної оборони Анджело Бореллі, Італія стає третьою країною в світі за розповсюдженням нового коронавірусу.

На сьогоднішній день зафіксовано близько 152 випадків зараження (з них 78 нових), три людини померли, стан 25 оцінюється як критичний.

Медичні установи ще не визначили пацієнта або пацієнтів з яких почалося поширення вірусу в Італії.

“Важко сформулювати прогнози щодо того, яким може бути поширення. Тому єдина конкретна і дійсна міра, яка повинна бути прийнята, – це закриття територій”, – заявив Бореллі.