В Італії були прийняті строгі надзвичайні заходи, включаючи заборону на проведення публічних заходів в 10 муніципалітетах після різкого збільшення числа заражень новим типом коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше повідомлялося, що вірус поширився на півночі Італії, в основному в адміністративних областях Ломбардія і Венето. Також є хворі в областях Емілія-Романья, Лаціо і П’ємонт.

11 містечок в цих двох північних провінціях закриті на карантин. Близько 50 тис. місцевих жителів отримали припис від влади не виходити з дому. Без спеціального дозволу відтепер заборонено входити або залишати зони, де був зафіксований новий вірус.

У багатьох містах вводяться суворі обмежувальні заходи. Постраждалі регіони закриваються на карантин. Скасовуються заняття у школах та університетах, припинені різноманітні публічні заходи, в тому числі спортивні, включаючи три матчі Серії А. Через випадки захворювання коронавірусом в цих регіонах були перенесені матчі “Інтер” – “Сампдорія”, “Аталанта” – “Сассуоло” і “Верона” – “Кальярі”. Всі три гри повинні були відбутися 23 лютого. Про нові дати проведення матчів стане відомо пізніше.

В Ломбардії припинені всі релігійні служби в церквах і храмах. У Мілані, де проходить Тиждень моди, будинок Армані оголосив, що 23 лютого проведе показ мод без глядачів за закритими дверима. Захід транслюватиметься на сайті модного будинку.

Знаменитий міланський театр “Ла Скала” на своїй сторінці в Facebook в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу.