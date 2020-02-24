В Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, помер шостий пацієнт.

Про це повідомляє італійська телерадіокомпанія RAI.

Згідно з повідомленням, жінка страждала онкологічним захворюванням і померла в одній з лікарень міста Брешіа на півночі країни.

Згідно з оновленими даними, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії зросла до 229. Найбільше зафіксовано в Ломбардії (172 хворих). У Венето – 32 випадки COVID-19, Емілії-Романьї – 18, П’ємонті – три і три в Лаціо.

На даний момент Італія займає третє місце в світі за кількістю хворих на коронавірус після Китаю і Південної Кореї.