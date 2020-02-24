Про це повідомляє італійська телерадіокомпанія RAI.
Згідно з повідомленням, жінка страждала онкологічним захворюванням і померла в одній з лікарень міста Брешіа на півночі країни.
Згідно з оновленими даними, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії зросла до 229. Найбільше зафіксовано в Ломбардії (172 хворих). У Венето – 32 випадки COVID-19, Емілії-Романьї – 18, П’ємонті – три і три в Лаціо.
На даний момент Італія займає третє місце в світі за кількістю хворих на коронавірус після Китаю і Південної Кореї.
- Раніше в Державної прикордонної служби України заявили, що будуть “візуально спостерігати” за пасажирами з Італії через коронавірус.
- Увечері 23 лютого повідомлялося про 152 підтверджених випадки коронавірусу в Італії, включаючи три випадки смерті.
- Влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.