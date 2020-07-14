Про це повідомляє The Washington Post.

Губернатор штату Гевін Ньюсом пояснив введення локдауну різким збільшенням випадків зараження коронавірусом.

“Я сподіваюся, що всі ми усвідомлюємо, що, якщо ми все ще були пов’язані з якимось уявленням про те, що коли-небудь, коли стане тепло, він (коронавірус) піде або якимось чином піде на літні місяці або на вихідні – цей вірус не зробив ні того, ні іншого”, – пояснив він.

Так, в Каліфорнії закриваються бари і ресторани, казино, розважальні центри, кінотеатри, музеї і зоопарки.

У 30 з 58 округів штату повинні припинити роботу перукарні, фітнес-центри, торгові центри та церкви.

Жителі цих округів зобов’язані носити захисні маски в громадських місцях.

Губернатор написав, що число заражених в штаті зростає з “лякаючою швидкістю”.

На сьогоднішній день в Каліфорнії зареєстровано понад 330 тисяч випадків захворювання коронавірусом і понад 7 тисяч випадків смерті.

Губернатор також зазначив, що рішення про локдаун в частині округів ухвалили після того, як кількість людей, у яких діагностували коронавірус, за два тижні зросла на 20%. В цілому, на території штату проживають близько 40 мільйонів осіб. Також стрімко зростає кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Наразі, на території США, захворюваність коронавірусом за останні два тижні зросла в 40 з 50 штатів. Аналогічна до Каліфорнії ситуація в Арізоні, Техасі та Флориді. Там про додаткові обмеження поки не повідомляли. За останній тиждень почала зростати кількість випадків заражень в Північній Дакоті, окрузі Колумбія, Кентуккі, Монтані, Колорадо.

  • Станом на вівторок, 14 липня, у світі виявлено 13 мільйонів 103 тисячі 290 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.