В американському штаті Каліфорнія через спалах коронавірусу влада ухвалила рішення знову ввести локдаун. Так, закривають церкви, кінотеатри, музеї, зоопарки, бари і ресторани.

Про це повідомляє The Washington Post.

Губернатор штату Гевін Ньюсом пояснив введення локдауну різким збільшенням випадків зараження коронавірусом.

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates. CA is now closing indoor operations STATEWIDE for: -Restaurants

-Wineries

-Movie theaters, family entertainment

-Zoos, museums

-Cardrooms Bars must close ALL operations. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020

“Я сподіваюся, що всі ми усвідомлюємо, що, якщо ми все ще були пов’язані з якимось уявленням про те, що коли-небудь, коли стане тепло, він (коронавірус) піде або якимось чином піде на літні місяці або на вихідні – цей вірус не зробив ні того, ні іншого”, – пояснив він.

Так, в Каліфорнії закриваються бари і ресторани, казино, розважальні центри, кінотеатри, музеї і зоопарки.

У 30 з 58 округів штату повинні припинити роботу перукарні, фітнес-центри, торгові центри та церкви.

Жителі цих округів зобов’язані носити захисні маски в громадських місцях.

Губернатор написав, що число заражених в штаті зростає з “лякаючою швидкістю”.

На сьогоднішній день в Каліфорнії зареєстровано понад 330 тисяч випадків захворювання коронавірусом і понад 7 тисяч випадків смерті.

Губернатор також зазначив, що рішення про локдаун в частині округів ухвалили після того, як кількість людей, у яких діагностували коронавірус, за два тижні зросла на 20%. В цілому, на території штату проживають близько 40 мільйонів осіб. Також стрімко зростає кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Наразі, на території США, захворюваність коронавірусом за останні два тижні зросла в 40 з 50 штатів. Аналогічна до Каліфорнії ситуація в Арізоні, Техасі та Флориді. Там про додаткові обмеження поки не повідомляли. За останній тиждень почала зростати кількість випадків заражень в Північній Дакоті, окрузі Колумбія, Кентуккі, Монтані, Колорадо.