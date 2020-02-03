Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Як повідомлялося раніше, 24 січня в Китаї анонсували, що мають намір протягом 10 днів звести й обладнати будівлю нової лікарні на 1000 місць в місті Ухань, де спостерігається спалах нового коронавируса.

У понеділок, 3 лютого, мер Уханю Чжоу Сянвань офіційно передав новий госпіталь військовим, які будуть відповідати за нього.

Фото: Getty Images

При цьому останні приготування закінчувалися в той же день. Будівельники в касках, медперсонал в захисних костюмах, а також чоловіки та жінки у військовій формі ще опівдні метушилися навколо курній майданчика.

Фото: Getty Images

Всього в будівництві були задіяли 7 тисяч робітників, які працювали цілодобово протягом цих 10 днів. Запобіжні заходи на робочому місці включали перевірку температури, щоб спробувати виявити ознаки коронавирусной інфекції.

Фото: Getty Images

Як зазначають журналісти, багато пацієнтів та їх родичі з нетерпінням чекали відкриття нової лікарні коронавірусу, але в понеділок деякі були розчаровані — лікарня не приймає людей, які тільки припускають, що могли заразитися. В установу допускають тільки людей з підтвердженим діагнозом, переведених з інших лікарень.

3 лютого лікарня вже прийняла перших пацієнтів з інших медичних закладів.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Станом на 3 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019 nCoV перевищила 17 тисяч. Більше 350 з них —летальні.

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