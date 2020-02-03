У китайському місті Ухань, де спостерігається спалах зараження новим коронавірусом, за 10 днів побудували нову лікарню. Установа вже приймає пацієнтів.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Як повідомлялося раніше, 24 січня в Китаї анонсували, що мають намір протягом 10 днів звести й обладнати будівлю нової лікарні на 1000 місць в місті Ухань, де спостерігається спалах нового коронавируса.

У понеділок, 3 лютого, мер Уханю Чжоу Сянвань офіційно передав новий госпіталь військовим, які будуть відповідати за нього.

При цьому останні приготування закінчувалися в той же день. Будівельники в касках, медперсонал в захисних костюмах, а також чоловіки та жінки у військовій формі ще опівдні метушилися навколо курній майданчика.

Всього в будівництві були задіяли 7 тисяч робітників, які працювали цілодобово протягом цих 10 днів. Запобіжні заходи на робочому місці включали перевірку температури, щоб спробувати виявити ознаки коронавирусной інфекції.

Як зазначають журналісти, багато пацієнтів та їх родичі з нетерпінням чекали відкриття нової лікарні коронавірусу, але в понеділок деякі були розчаровані — лікарня не приймає людей, які тільки припускають, що могли заразитися. В установу допускають тільки людей з підтвердженим діагнозом, переведених з інших лікарень.

3 лютого лікарня вже прийняла перших пацієнтів з інших медичних закладів.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Станом на 3 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019 nCoV перевищила 17 тисяч. Більше 350 з них —летальні.