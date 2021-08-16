#Буквам вдалося ідентифікувати особу, яка була ініціатором нападу на фотокореспондента видання Олександра Кужельного.

Як сповіщалося, у суботу, 14 серпня, фотокореспондент видання #Букви Олександр Кужельний виконував редакційне завдання, а саме фотографував акцію “Зупинимо капітуляцію!”, на якій представники націоналістичних рухів виступили проти репресій і зради інтересів України. Після закінчення акції на фотокореспондента було вчинено напад — його цькували та жорстоко побили.

“Я не встиг пройти й метрів сто, мене покликали. Я повернувся, якийсь хлопець наздогнав мене. Він спитав, що я фотографував, щоб я видалив ці фотографії. Тоді підійшли інші хлопці, вони оточили мене…” — розповів про ці події Олександр Кужельний.

Детально про напад — у матеріалі “Напад на фотокора #Букв Олександра Кужельного: як все відбувалося, та які наслідки”.

В розпорядженні видання опинилися фотографії з місця події. У чоловікові у червоних шортах та чорній футболці із принтом “Fighters Brotherhood” Олександр упізнав ініціатора нападу. Його ж голос можна почути на знятому нападниками ролику.

“Він відіграв головну роль в ситуації. З нього все почалося, бо він покликав ззаду. Я повернувся, він підбіг, вже з ним інші. Він більше за інших погрожував і вимагав видалити фотографії”, — розповів журналіст.

#Букви встановили особу хлопця. Ним виявився 20-річний вболівальник львівського ФК “Карпати” Віталій Миколайович Городиський. Дата народження — 7 вересня 2000 року. Відомий також за прізвиськом Віталік “Блогер”.

Хлопець має закриту сторінку в Instagram. В описі профілю позначені сторінка бійцівського клубу Underground Fighters та магазин пов’язаних товарів Fighters Brotherhood, у футболці з якого Віталій був у день нападу.

Нагадаємо, за фактом нападу та побиття фотокореспондента видання #Букви столична поліція відкрила кримінальне провадження.

15 серпня слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом особам, які брали участь в нападі на фотокореспондента Олександра Кужельного.

Нападників — двох львів’ян 2001 та 2004 років народження, які, за нашою інформацією, є вболівальниками ФК “Карпати” — ідентифікував і переконав піти у поліцію лідер “Національного Корпусу” Андрій Білецький. Незабаром їм буде обрано запобіжний захід.

Зазначимо, що нападників розшукали представники “Нацкорпусу”. Білецький переконав нападників звернутися до поліції. Вони зробили це після того, як публічно перепросили в Олександра.

За інформацією #Букв, на момент звернення молодиків до правоохоронних органів вранці 15 серпня їх навіть не було оголошено в розшук.

Підозрювані повідомили поліції подробиці нападу. Після цього так само жодну особу не було оголошено в розшук.

Саме тому журналісти змушені виконувати роботу правоохоронців та встановлювати осіб, причетних до нападу. Наразі #Букви разом із лідером “Нацкорпусу” Андрієм Білецьким продовжують ідентифікувати нападників.

Редакція встановила імена, номери телефонів та банківських рахунків членів родини ініціатора нападу Віталія Городиського, у яких він може переховуватися.

З міркувань безпеки рідних нападника, ми не публікуватимемо їхні особисті дані. Ця інформація буде передана працівникам поліції.

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Погрози на адресу журналістів #Букв

#Букви рішуче засуджують напади на журналістів та бездіяльність влади, яка не вживає заходів для захисту українських громадян. Редакція готова допомогти правоохоронцям притягнути винних до відповідальності.

Зазначимо, що це вже не перший випадок погроз у бік журналістів видання #Букви.

Восени 2019 року під час засідання Верховної Ради фотокореспондент #Букв зафільмував, як нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко листувався з повією на сайті знайомств та домовлявся про зустріч з нею. Йдеться про ту саму історію, яку в народі назвали “анал табу”. Нардеп спершу заявляв про провокацію, а потім погрожував #Буквам кримінальною справою. Його колега – заступник голови фракції “Слуги народу” у ВР Олександр Корнієнко — не тільки підтримав такі дії, а й пригрозив журналістам судом.

На стороні #Букв були юристи та Національна спілка журналістів України. Тоді розголос допоміг припинити тиск депутатів на незалежне ЗМІ.

У вересні 2020 року вже колишній “слуга народу” Євгеній Шевченко погрожував фотокору #Букв через фото, зроблене на засіданні парламенту.

Кум російського президента, один з лідерів “Опозиційної платформи — За життя” Віктор Медведчук також позивається проти #Букв та особисто власників видання — Катерини Рошук та Петра Терентьєва. Позов було подано ще у травні 2019 року. Предмет – новина #Букв про вирізану сцену з фільму про Василя Стуса, де фігурує ім’я Віктора Медведчука, який виступав адвокатом Василя Стуса у 1980 році. Нардепу не сподобалося речення з новини: “Медведчук під час судового розгляду порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого”. Розгляд справи триває.

#Букви є незалежним ЗМІ, яке належить до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних журналістських стандартів. Також #Букви входять у топ ЗМІ, які не розміщують замовні публікації.

#Букви детально вивчають діяльність української влади, фіксують кожне порушення законів України з боку чинного президента України Володимира Зеленського в окремій рубриці і зосереджують свою діяльність на боротьбі з фейками. Зокрема, #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, як виглядає типовий “гройсманобот”.

Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.

Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).

#Букви висвітлюють російську агресію в Україні, через що неодноразово отримували погрози блокування з боку Роскомнагляду, який врешті-решт вніс сайт до переліку таких, що “містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”. Доступ до сайту видання обмежений на території РФ.