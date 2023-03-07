За попередніми даними, розстріляним українським військовополоненим є Тимофій Миколайович Шадура — військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Захисник вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

З бійцем втратили зв’язок після бойових дій в районі міста Бахмут.

Нині тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

“Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною”, — наголосили у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ та 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького теж підтвердили інформацію.

“Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців”, — зазначили у Генштабі.