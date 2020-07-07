Наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутись у серпні, але за умови виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року.

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

“Наступна зустріч політичних лідерів чотирьох країн нормандського формату в Берліні, за великим рахунком, має відбутися після того, як буде зрозуміло, що виконано “Париж”. Я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. За умови, що ми дійсно рухаємося назустріч”, – сказав він.

Резніков також зазначив, що не ідеалізує російську сторону в переговорному процесі й абсолютно чітко розуміє, коли вона затягує час, а коли справді намагається чогось домогтися.

На відео з 25 хв. 45 сек.