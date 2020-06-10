Коли: 15 червня, 17:00 – 18:30. Реєстрація: за посиланням.
Питання до обговорення:
- Зміни до податкового законодавства у зв’язку з набранням чинності Закону №466 (законопроєкт 1210).
- Амністія капіталів.
- Доля податкової міліції.
- Реформа податкових та митних органів.
- Співпраця з громадськими організаціями та Виконавчим комітетом реформ.
Модератор зустрічі:
Тетяна Лисовець, Голова Комітету АПУ з податкового та митного права, старший партнер «Соколовський і Партнери»
Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. Лінк на підключення ви отримаєте після реєстрації.
Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі набрання максимально можливої кількості учасників.
За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за лінком.