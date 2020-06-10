Асоціація правників України запрошує до участі в онлайн-зустрічі з Данилом Гетманцевим, Головою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Коли: 15 червня, 17:00 – 18:30. Реєстрація: за посиланням.

Питання до обговорення:

Зміни до податкового законодавства у зв’язку з набранням чинності Закону №466 (законопроєкт 1210). Амністія капіталів. Доля податкової міліції. Реформа податкових та митних органів. Співпраця з громадськими організаціями та Виконавчим комітетом реформ.

Модератор зустрічі:

Тетяна Лисовець, Голова Комітету АПУ з податкового та митного права, старший партнер «Соколовський і Партнери»

Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. Лінк на підключення ви отримаєте після реєстрації.

Організатори зберігають за собою право припинити реєстрацію у разі набрання максимально можливої кількості учасників.

За бажанням Ви можете здійснити благодійний внесок за лінком.