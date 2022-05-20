Сьогодні розпочався перший етап підтвердження реєстрації на участь у національному мультипредметному тесті. Триватиме підтвердження участі у складанні національного мультипредметного тесту до 7 червня (включно).

Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Для підтвердження учасниками тесту необхідно буде заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці “Підтвердження участі в НМТ”.

Необхідно зробити такі кроки:

вибрати із запропонованого переліку спочатку країну чи регіон України, потім населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період основної сесії тестування (18 липня – 4 серпня 2022 року);

зазначити своє прізвище та ім’я;

обчислити й правильно ввести результат у відповідну комірку, натиснути на кнопку «Взяти участь у НМТ».

Після цих дій на сторінці з’явиться інформаційне повідомлення, у якому буде зазначено, що учасник успішно пройшов перший етап підтвердження участі в НМТ, а також буде інформація про обов’язковість другого етапу.

Підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) здійснюватиметься з 20 травня до 7 червня та з 21 червня до 7 липня 2022 року.

Випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не зможуть підтвердити своєї участі у тестуванні, не будуть допущені до участі в основній сесії.

Натомість на другому етапі учасник має остаточно визначитися з вибором міста та країни. Для цього з 21 червня до 7 липня 2022 року на інформаційній сторінці у спеціальній формі потрібно вказати назву населеного пункту, у якому йому буде зручно пройти тестування.

Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в національному мультипредметному тесті з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити із розділу «Місце проведення» запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце складання НМТ.