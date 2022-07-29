Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у співпраці з партнерами створили інформаційний чат-бот "Вступ без хабарів", який допоможе протидіяти корупційним ризикам під час вступної кампанії.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Чат-бот “Вступ без хабарів” допоможе абітурієнтам та їхнім батькам з’ясувати обставини з можливими корупційними ризиками, а також швидко і легко повідомити про корупцію.

Окрім того, чат-бот має функціонал для антикорупційних уповноважених закладів вищої освіти та допоможе швидко знайти детальний опис корупційних ризиків і заходи для їх мінімізації. Платформа чат-бота розміщена у Telegram.

Цей інструмент надасть роз’яснення абітурієнтам і батькам щодо того, як ознайомитися з правами вступника, етапами вступної кампанії, електронним кабінетом вступника, переліком контактів будь-якого закладу вищої освіти. А також абітурієнти зможуть легко дізнатися, куди і як повідомляти про випадки корупції: до закладів освіти, Міністерства освіти і науки України, освітньому омбудсмену чи до Національної поліції України.

Натомість уповноважені закладів вищої освіти за допомогою чат-боту зможуть швидко знайти детальний опис і заходи впливу на корупційні ризики вступної кампанії 2022, які стосуються: організації вступної кампанії, впливу на адміністрацію чи приймальну комісію, внутрішні вступні випробування, фальсифікацію результатів оцінювання, плагіат та компіляцію й інші можливі порушення.

У повідомленні зазначається, що уповноважені зможуть скористатися опцією онлайн-консультування для того, щоб швидко зв’язатися з НАЗК у разі виникнення додаткових запитань.