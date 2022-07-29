Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Чат-бот “Вступ без хабарів” допоможе абітурієнтам та їхнім батькам з’ясувати обставини з можливими корупційними ризиками, а також швидко і легко повідомити про корупцію.
Окрім того, чат-бот має функціонал для антикорупційних уповноважених закладів вищої освіти та допоможе швидко знайти детальний опис корупційних ризиків і заходи для їх мінімізації. Платформа чат-бота розміщена у Telegram.
Цей інструмент надасть роз’яснення абітурієнтам і батькам щодо того, як ознайомитися з правами вступника, етапами вступної кампанії, електронним кабінетом вступника, переліком контактів будь-якого закладу вищої освіти. А також абітурієнти зможуть легко дізнатися, куди і як повідомляти про випадки корупції: до закладів освіти, Міністерства освіти і науки України, освітньому омбудсмену чи до Національної поліції України.
Натомість уповноважені закладів вищої освіти за допомогою чат-боту зможуть швидко знайти детальний опис і заходи впливу на корупційні ризики вступної кампанії 2022, які стосуються: організації вступної кампанії, впливу на адміністрацію чи приймальну комісію, внутрішні вступні випробування, фальсифікацію результатів оцінювання, плагіат та компіляцію й інші можливі порушення.
У повідомленні зазначається, що уповноважені зможуть скористатися опцією онлайн-консультування для того, щоб швидко зв’язатися з НАЗК у разі виникнення додаткових запитань.
- Нагадаємо, що у застосунку “Дія” створено чат-бот “єВорог”, в якому можна передавати інформацію про російських загарбників та колаборантів.
- У червні повідомлялося про те, що у Міністерстві освіти України планують низку змін, покликаних відобразити російсько-українські відносини в контексті історичної правди. Зокрема, зі шкільної програми приберуть роман російського письменника Льва Толстого “Війна та мир”.
- Крім того, раніше уряд рекомендував розпочати навчальний рік у школах із 1 вересня, а в університетах — з 15 серпня, за винятком перших курсів.