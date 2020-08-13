Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.
Так, респондентам було поставлено запитання: як би вони проголосували, якби найближчим часом проходив референдум щодо вступу України до ЄС і НАТО.
У результаті за вступ до Євросоюзу висловилися 57,9 % опитаних, проти – 26,9 %. Ще 5,8 % респондентів повідомили, що не брали б участі в референдумі.
За вступ до НАТО готові проголосувати 47,7 % опитаних, проти цього висловилися 32,8 %. А 6,5 % респондентів не брали б участі в голосуванні.
Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.
- На початку серпня повідомлялося, що Північноатлантичний Альянс (НАТО) розширює наукове співробітництво з Україною.
- 12 червня стало відомо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
- У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.