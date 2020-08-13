Більш ніж половина українців готові проголосувати на референдумі за вступ України до Європейського Союзу і понад 47 % - за вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.

Так, респондентам було поставлено запитання: як би вони проголосували, якби найближчим часом проходив референдум щодо вступу України до ЄС і НАТО.

У результаті за вступ до Євросоюзу висловилися 57,9 % опитаних, проти – 26,9 %. Ще 5,8 % респондентів повідомили, що не брали б участі в референдумі.

За вступ до НАТО готові проголосувати 47,7 % опитаних, проти цього висловилися 32,8 %. А 6,5 % респондентів не брали б участі в голосуванні.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.