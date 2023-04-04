Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що задоволений вступом Фінляндії до НАТО, водночас додав, що найкращим способом гарантувати безпеку в Європі є приєднання до альянсу й України.

Про це інформує CNN.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.

Під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі Кулеба наголосив, що “ми всі сьогодні раді за Фінляндію”.

Вступ Фінляндії є чітким сигналом про те, що настав час перегляду старих стратегій і старих уявлень і немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, ніж остаточне членство України в НАТО”.

Фінляндія відмовилася від десятиліть нейтралітету, коли оголосила про свій намір подати заявку на членство в НАТО трохи більше ніж рок тому, після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні переговорів з генсеком НАТО Кулеба також зазначив, що обговорення буде зосереджено на забезпеченні сталості підтримки України, а також на прискоренні постачання уже обіцяного озброєння.

Я приїхав сюди, в НАТО, щоб пришвидшити постачання Україні того, що вже обіцяно, насамперед артилерійських боєприпасів, бронемашин, бронетранспортерів, всього, що потрібно Україні для успішного контрнаступу”.

Раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку “сталевому опору українського народу”, а також “безпрецедентної підтримки України” з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби “Альянс зменшився, проте досяг зворотного результату: НАТО розширюється”.

З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.