Про це мовиться у матеріалі Insider.

Росія активно виступає проти приєднання Фінляндії до Західного військового альянсу, оскільки вважає НАТО своєю найбільшою загрозою. Проте, наголошують у виданні, багато в чому членство Фінляндії є прямим результатом дій самої Росії.

Своє повномасштабне вторгнення в Україну, яке почалося в лютому 2022 року, Путін намагався виправдати тим, що йому потрібно не допустити збільшення НАТО та наближення альянсу до кордонів Росії.

Водночас саме вторгнення підштовхнуло Фінляндію та сусідню Швецію до альянсу та відмови від давньої політики нейтралітету.

Серед населення підтримка вступу зросла в обох країнах, і обидві вони подали заявку на членство в травні 2022 року.

Це був історичний зсув, оскільки ці дві країни десятиліттями дотримувалися політики нейтралітету, попри те, що після розпаду СРСР вони стали країнами-партнерами НАТО.

Колишній прем’єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб, який давно хотів, щоб його країна приєдналася до альянсу, минулого року зазначив Insider, що “Путін має дякувати лише собі. Я, мабуть, повинен бути вдячний Путіну”.

Членство Фінляндії в НАТО також фізично наближає альянс до Росії.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574.

Президент Естонії заявив, що вступ країни “суттєво посилить безпеку регіону Балтійського моря і всього НАТО”.

Але у відповідь Росія заявила, що посилить свою військову присутність біля їх спільного кордону. Так, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що РФ “зміцнить військовий потенціал на західному і північно-західному напрямку”. Він додав, що у разі розгортання ресурсів інших членів НАТО у Фінляндії “ми вживемо додаткових заходів для надійного забезпечення військової безпеки Росії”, повідомляє Reuters.

Минулого року Росія погрожувала Фінляндії та Швеції, заявивши, що Росія помститься, якщо вони приєднаються до військового альянсу.

З часом її заяви стали більш виваженими, проте минулого місяця посол Росії у Швеції заявив, що дві країни стануть “законною мішенню” після приєднання до НАТО.

Зауважимо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що на тлі розширення НАТО нібито підвищуються й ризики розширення війни в Україні. У відповідь на цю тезу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що приєднання Фінляндії є реакцією на дії Росії.

3 квітня Столтенберг заявив, що Фінляндія приєднається до альянсу вже 4 квітня. Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія має 1300-кілометровий кордон з Росією, який приблизно подвоїть кордон трансатлантичного альянсу, що межує з РФ.

НАТО проводить політику “відкритих дверей”, тобто будь-яка країна може бути запрошена приєднатися, якщо вона здатна і бажає підтримувати принципи установчого договору блоку. Однак, згідно з правилами вступу, будь-яка держава-член може накласти вето на приєднання нової країни.