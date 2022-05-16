Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО не є загрозою для РФ, але військова експансія викличе відповідь – Путін

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Що стосується розширення НАТО, зокрема й внаслідок вступу нових членів альянсу, якими є Фінляндія, Швеція — РФ не має проблем із цими державами. Тому в цьому сенсі розширення цими країнами не становить прямої загрози для РФ”, – зазначив Путін, виступаючи на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві 16 травня.
Водночас він наголосив, що розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе відповідь. І додав, що РФ спостерігатиме за тим, “на чому вона буде базуватися, на тих загрозах, які країни створять”.
За словами російського лідера, розширення НАТО є “штучним”, оскільки Альянс виходить за межі свого географічного призначення і впливає на інші регіони “не найкращим чином”.
Російський президент зазначив, що ОДКБ відіграє важливу стабілізуючу роль на пострадянському просторі, і висловив сподівання, що можливості та вплив організації в “ці непрості часи” будуть лише посилюватися.
Путін наголосив, що 16 травня лідери країн-членів ОДКБ приймуть спільну заяву щодо військового співробітництва. Та додав, що детально проінформує глав держав ОДКБ про перебіг “спеціальної військової операції в Україні” на закритій частині саміту.
Він також зазначив, що країни-члени ОДКБ мають намір провести цієї осені серію спільних навчань, які відбудуться в Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.
Довідка. Організація договору про колективну безпеку – військовий блок, створений РФ у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.
Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи із публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.
- Нагадаємо, у квітня стало відомо, що країни-члени Організації договору колективної безпеки не бажають підтримувати РФ та брати участь у війні проти України.
- Також один із найближчих союзників і південний сусід Росії — Казахстан заявив про нейтралітет у війні між Росією та Україною.
- Раніше Казахстан відмовив у проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.