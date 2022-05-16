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Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО не є загрозою для РФ, але військова експансія викличе відповідь – Путін

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО не створить загрози для РФ, водночас "розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе відповідь".

Понеділок, 16 травня 2022, 17:59
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Що стосується розширення НАТО, зокрема й внаслідок вступу нових членів альянсу, якими є Фінляндія, Швеція — РФ не має проблем із цими державами. Тому в цьому сенсі розширення цими країнами не становить прямої загрози для РФ”, – зазначив Путін, виступаючи на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві 16 травня.

Водночас він наголосив, що розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе відповідь. І додав, що РФ спостерігатиме за тим, “на чому вона буде базуватися, на тих загрозах, які країни створять”.

За словами російського лідера, розширення НАТО є “штучним”, оскільки Альянс виходить за межі свого географічного призначення і впливає на інші регіони “не найкращим чином”.

Російський президент зазначив, що ОДКБ відіграє важливу стабілізуючу роль на пострадянському просторі, і висловив сподівання, що можливості та вплив організації в “ці непрості часи” будуть лише посилюватися.

Путін наголосив, що 16 травня лідери країн-членів ОДКБ приймуть спільну заяву щодо військового співробітництва. Та додав, що детально проінформує глав держав ОДКБ про перебіг “спеціальної військової операції в Україні” на закритій частині саміту.

Він також зазначив, що країни-члени ОДКБ мають намір провести цієї осені серію спільних навчань, які відбудуться в Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.

Довідка. Організація договору про колективну безпеку – військовий блок, створений РФ у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.
Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи із публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.

Теги: відповідь рф, вступ до НАТО, ОДКБ, Фінляндія та Швеція

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