Про це повідомляє Reuters.
Минулого місяця два північних сусіда РФ, які мають довгі кордони на Балтійському морі, подали заяву на приєднання до Північноатлантичного альянсу через побоювання безпеки після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні в лютому, хоча вони стикаються з запереченнями з боку Туреччини.
“З російської точки зору, це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це буде дуже вигідно для НАТО. Балтійське море дуже важливе стратегічно, це одне з найбільших морських шляхів світу”, — сказав Міллі.
Варто зазначити, що минулого місяця президент РФ Володимир Путін заявив, що для Росії немає загрози, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО. Водночас він попередив, що Москва відповість, якщо альянс зміцнить військову інфраструктуру в північних державах.
- Також прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила про продовження діалогу з Туреччиною та готовність з’ясувати будь-які непорозуміння.
- Раніше президент Туреччини заявив, що переговори зі Швецією та Фінляндією щодо НАТО не відбулися “на бажаному рівні”.
- Зокрема у Туреччині заявляли, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може продовжити війну в Україні.