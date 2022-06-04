За словами високопоставленого американського генерала Марка Міллі, приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО поставить Росію у важке військове становище в Балтійському морі.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця два північних сусіда РФ, які мають довгі кордони на Балтійському морі, подали заяву на приєднання до Північноатлантичного альянсу через побоювання безпеки після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні в лютому, хоча вони стикаються з запереченнями з боку Туреччини.

“З російської точки зору, це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це буде дуже вигідно для НАТО. Балтійське море дуже важливе стратегічно, це одне з найбільших морських шляхів світу”, — сказав Міллі.

Варто зазначити, що минулого місяця президент РФ Володимир Путін заявив, що для Росії немає загрози, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО. Водночас він попередив, що Москва відповість, якщо альянс зміцнить військову інфраструктуру в північних державах.