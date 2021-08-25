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Вступ України у НАТО можливий лише після деокупації територій — президентка Естонії

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки не будуть звільнені всі її окуповані території.

Середа, 25 серпня 2021, 15:35

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню “Європейська правда”.

“Естонія є твердим прихильником розширення НАТО, і ми підтримуємо надання Україні ПДЧ, а доки це неможливо – ми підтримуємо усі кроки Альянсу, що допомагають Україні зблизитися з НАТО та захистити себе. Які саме можливості будуть найреальнішими – подивимося. Бо у НАТО рішення ухвалюються тільки консенсусом. Хоча ми в Естонії твердо підтримуємо надання вам ПДЧ та зближення з НАТО, але ми не знаємо, коли та як це стане можливим”, – сказала Кальюлайд.

Вона наголосила, що відновлення контролю України на всіх окупованих територіях є обов’язковою передумовою вступу України до НАТО.

“Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори. Раніше чи пізніше. Це мої щирі спостереження. Причому я – упереджений на користь України спостерігач, я хочу, щоби це сталося. Але треба щиро визнати: вам доведеться зробити чимало кроків до того, як можна буде говорити про членство”, – резюмувала президентка Естонії.

  • Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.
Теги: Керсті Кальюлайд, НАТО, реформи, Україна

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