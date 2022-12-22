Про це інформує Le Figaro.
Макрон зауважив, що вступ України до НАТО буде сприйнятий Росією як протистояння і це – не “найімовірніший сценарій”.
За його словами, незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО, їй доведеться надати гарантії безпеки, які є ще “більш надійними, оскільки на неї напала Росія”.
Наприкінці потрібно буде посадити всіх за стіл. І щоб усі європейці, які дають мені уроки моралі, пояснювали мені, з ким вони будуть сидіти за столом, – зазначив він. – Я не хочу, щоб тільки китайці та турки вели переговори наступного дня, – сказав він, маючи на увазі, зокрема, посередницькі зусилля турецької дипломатії.
Також президент Франції знову виступив за стратегічну автономію Європи в межах НАТО, але з меншою залежністю від Сполучених Штатів, пояснюючи, що немає європейської архітектури безпеки без стратегічної автономії.
Альянс – це не те, від чого я залежу, це те, що я вибираю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію, – наполіг він. – Європа повинна отримати технологічну та потужну автономію, зокрема стосовно Сполучених Штатів.
Зауважимо, що Емманюель Макрон повідомив про надсилання Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Він також запевнив, що збільшить військову допомогу у 2023 році.
- У листопаді Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale. Країна надала дві батареї ЗРК та ще дві ракетні системи залпового вогню.
- Україна отримала 100 мільйонів євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.
- 13 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив про домовленості щодо виведення з Запорізької АЕС, окупованої російськими військами, важкого озброєння.