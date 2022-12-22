Президент Франції Емманюель Макрон знову наполіг на необхідності надання "гарантій безпеки" Україні, а також – Росії, після закінчення повномасштабної війни. Ця позиція вже викликала потужну критику його західних колег.

Про це інформує Le Figaro.

Макрон зауважив, що вступ України до НАТО буде сприйнятий Росією як протистояння і це – не “найімовірніший сценарій”.

За його словами, незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО, їй доведеться надати гарантії безпеки, які є ще “більш надійними, оскільки на неї напала Росія”.

Наприкінці потрібно буде посадити всіх за стіл. І щоб усі європейці, які дають мені уроки моралі, пояснювали мені, з ким вони будуть сидіти за столом, – зазначив він. – Я не хочу, щоб тільки китайці та турки вели переговори наступного дня, – сказав він, маючи на увазі, зокрема, посередницькі зусилля турецької дипломатії.

Також президент Франції знову виступив за стратегічну автономію Європи в межах НАТО, але з меншою залежністю від Сполучених Штатів, пояснюючи, що немає європейської архітектури безпеки без стратегічної автономії.

Альянс – це не те, від чого я залежу, це те, що я вибираю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію, – наполіг він. – Європа повинна отримати технологічну та потужну автономію, зокрема стосовно Сполучених Штатів.

Зауважимо, що Емманюель Макрон повідомив про надсилання Україні системи протиповітряної оборони Crotale. Він також запевнив, що збільшить військову допомогу у 2023 році.