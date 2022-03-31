Цьогоріч війна змінила звичний порядок у багатьох галузях України, зокрема порушила навчальний процес та вступну кампанію. Однак, якщо ви цього року розглядаєте можливість вступати до закладів вищої освіти України бакалаврського ступеня в українському центрі якості оцінювання освіти розробили відповідну інструкцію.

Про це йдеться у заяві українського центру якості оцінювання освіти.

Наразі Міністерство освіти і науки України розробляє порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році. У ньому буде докладно описано, як саме відбуватиметься вступ.

Наразі відомо, що класична форма Зовнішнього незалежного оцінювання скасована. Замість неї будуть спеціальні іспити про які згодом повідомлять у Міністерстві освіти.

“Ми ще не готові повідомити, які іспити й у якому форматі потрібно буде складати вступникам, але точно можемо сказати, що для організації будь-яких іспитів потрібна підтверджена інформація про потенційних учасників цих випробувань. Таку інформацію ми отримаємо з бази даних реєстрації для участі в ЗНО”, — зазначають у повідомленні.







Вступ в університет в умовах війни — інструкція // 4 фото

Якщо ви зареєструвалися для участі в ЗНО, тобто заповнили реєстраційну картку, зібрали пакет реєстраційних документів і віддали його керівникові закладу освіти або самостійно надіслали до одного з регіональних центрів оцінювання якості освіти ー ви є потенційним учасником вступних іспитів до закладів вищої освіти.

Також ви зможете заходити на свою Інформаційну сторінку (логін і пароль для входу розміщено на сертифікаті), аби отримати актуальну інформацію щодо подальших дій, яка стосуватиметься саме вас.

У разі якщо ви не маєте сертифіката ー невдовзі вас повідомлять, як отримати логін і пароль для входу на свою Інформаційну сторінку.

Якщо ви цього року закінчуєте здобувати повну загальну середню освіту і ще не зареєструвалися для участі в ЗНО (навіть не створили реєстраційної картки) ー до 9 квітня, будь ласка, створіть реєстраційну картку.

Якщо ви уже здобули повну загальну середню освіту і ще не зареєструвалися для участі в ЗНО або не створили реєстраційної картки ー, будь ласка, до 9 квітня створіть реєстраційну картку.

У центру якості оцінювання просять надсилати документи до Вінницького РЦОЯО з метою оптимізації опрацювання документів, це не вплине на місце проходження тестувань.

“Ті регіональні центри, які знаходяться у порівняно “спокійних” регіонах, продовжують вас консультувати й допомагати вам на локальному рівні”, — наголошується у повідомленні.

Якщо ви маєте результати ЗНО 2018-2021 років і плануєте вступати до закладів освіти цього року, вам краще сформувати реєстраційну картку і до 9 квітня надіслати комплект документів до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

“Шановні вступники, які наразі перебувають на окупованих територіях або на територіях, де тривають активні бойові дії! Будь ласка, тримайтеся, бережіть себе! Ми розуміємо, що у вас є труднощі з доступом до Інтернету, однак, якщо маєте змогу, будь ласка, створіть реєстраційну картку”, — констатували у центрі якості оцінювання освіти.