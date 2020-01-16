З 16 січня вступив в силу закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство", тобто на наступний день після публікації.

Документ опубліковано в парламентській газеті “Голос України”.

Документ вводить кримінальну відповідальність за вчинення нардепами голосування на засіданні Ради замість іншого депутата (“кнопкодавство”).

За це передбачено штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).

Досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Передбачена наступна процедура: апарат Верховної Ради повинен забезпечити відеозйомку в ВР таким чином, щоб можна було встановити факт “кнопкодавства”.

При виявленні на пленарному засіданні факту неособистого голосування головуючий встановлює присутність відповідного нардепа в залі і в разі його відсутності повідомляє Раді про “кнопкодавство”. Потім картку такого нардепа вилучають.

Повідомлення про факт “кнопкодавства” разом із протоколом, стенограмою відповідного пленарного засідання, а також його відеозаписом надається спікеру Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.

“У разі виявлення на пленарному засіданні журналістом, акредитованим при Верховній Раді, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, такий журналіст має право подати заяву до апарату Верховної Ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки або відеозапису”, – сказано в тексті закону.