З 1 січня 2020 року набрав чинності закон про викривачів корупції, опублікований в парламентській газеті "Голос України" 16 листопада.

Про це сказано в тексті закону.

Закон про викривачів корупції гарантує право на винагороду тим, хто вкаже на неправомірні дії іншої людини. Винагорода гарантується, якщо хабар або завдані державі збитки в 5 тисяч і більше разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Йдеться про хабарі понад 10 мільйонів гривень.

За викриття корупціонера громадянин може отримати 10% від суми хабара або від суми завданих збитків. При цьому, розмір винагороди не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат – 12,5 млн гривень.

Згідно з документом, викривач – фізична особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, якщо така інформація стала йому відома у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби або навчання, або участю в передбачених законодавством процедурах.

Викривач зможе повідомити про корупційний злочин: уповноваженим безпосередньо на роботі (внутрішні канали), в ЗМІ (зовнішні канали) або анонімно Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) або іншим органам (регулярні канали).

Анонімні повідомлення перевірятимуть тільки якщо вони будуть містити інформацію про конкретну особу і факти, які можна перевірити. Перевірка може тривати протягом 15 днів (у разі необхідності строки можуть продовжити до 30 днів).

У документі зазначено, що викривачі і члени їх сімей будуть перебувати під захистом держави: їм можуть надати охорону.

Незаконне розголошення або використання особою в своїх інтересах інформації про викривача, його близьких тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.