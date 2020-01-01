Про це сказано в тексті закону.

Так, згідно з 80 статтею Конституції України, народним депутатам України більше не гарантується недоторканність. Згідно з новою редакцією, депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Проводити досудове розслідування кримінальних проваджень щодо народних депутатів зможуть слідчі НАБУ і Держбюро розслідувань.

Клопотання можуть бути розглянуті з обов’язковою участю народного депутата (слідчий суддя повинен його завчасно повідомити про це).

Тобто, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, поки нардеп не з’явиться особисто до суду. Також слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яке є знаряддям злочину, або ж отримані в результаті злочину кошти.

Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання голови ГПУ, затримання нардепа дозволяється тільки в разі, якщо останнього застали під час скоєння або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (пов’язаного із застосуванням насильства, або який спровокував загибель людини).