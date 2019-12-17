Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти України.

Згідно з правилами, на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО чотирьох років: 2017 (крім іноземної мови), 2018, 2019 і 2020 по всім предметам.

Абітурієнт зможе подавати сертифікати в будь-якій комбінації, наприклад, в одному пакеті один сертифікат 2017 року, інший – 2018 або будь-якого іншого, також можна подати результати тестування з усіх предметів за один рік.

Реєстрація в електронних кабінетах і завантаження в них документів стартує 1 липня, прийняття заяв та документів – 13 липня. Подати заяви можна до 18:00 22 липня для тих, хто вступає тільки за сертифікатами ЗНО, і до 18:00 16 липня для тих, кому ще потрібен творчий конкурс, співбесіда або вступний іспит.

Порогом для надходження на бюджет буде 125 балів, але абітурієнти можуть подати п’ять заяв на будь-які спеціальності.

Для вступу на спеціальності “Стоматологія”, “Медицина” і “Педіатрія” поріг складе 150 балів ЗНО по другому і третьому конкурсному предмету. Трохи підвищився конкурсний бал на спеціальностях “Право”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини” – зі 130 до 140.

“В тому році творчі заліки та конкурси обов’язково проводилися перед подачею документів до вишу. Так вдалося уникнути будь-якої можливості маніпулювати їх результатами, підганяючи їх під результати ЗНО. Така практика продовжиться і у 2020 році. Разом з тим, перенесуть і вступні іспити для деяких категорій абітурієнтів (учасники АТО, вступники із захворюваннями, які є перепоною для здачі ЗНО) до початку подачі заяв”, – додали в міністерстві.

Абітурієнтам бакалаврату на основі молодшого спеціаліста потрібно обов’язково подавати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, а для спеціальностей “Економіка” і “Управління та адміністрування”, “Публічне управління та адміністрування” потрібен сертифікат тестування з математики (або історії України для вступу на контракт).

“Вперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Важливо, що для цих вступників не буде діяти поріг в 125 балів для участі в конкурсі на бюджет”, – повідомили в Міносвіти.

Також в 2020 році хочуть розширити перелік спеціальностей, для яких потрібно здавати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру. В 2019 їх було 32, а з наступного року – більше 80.

Також відтепер подати електронну заяву можна не лише абітурієнтам після 11 класу, а й вступникам на магістра після бакалаврату.

Повідомляється також, що новими правилами розширюються можливості абітурієнтів з особливими освітніми потребами. З 2020 року приватний виш повинен забезпечувати таких вступників необхідними умовами для проходження іспитів.