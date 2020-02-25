Рішення Європейського суду з прав людини, яке зобов'язує Україну виплатити компенсації звільненим за законом про очищення влади чиновникам, набуло чинності.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті суду.

“24/02/2020 це рішення вступило в законну силу відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути піддане редакційним виправленням”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, в ЄСПЛ подавали скарги звільнені у 2014 році колишній перший заступник начальника слідчого управління Міністерства доходів Миколаївської області Дмитро Басалаєв; колишній заступник начальника кадрового управління Генеральної прокуратури В’ячеслав Полях; колишній заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь; колишній начальник податкової інспекції міста Яремча Роман Якубовський; колишній заступник управління аграрно-промислового комплексу Олександрівської райдержадміністрації Донецької області Сергій Бондаренко.

Люстрація відбувалася відповідно до закону “Про очищення влади”, який був прийнятий восени 2014 року і передбачав звільнення державних чиновників, які не менше ніж рік займали державні посади при владі Віктора Януковича.

17 жовтня минулого року судом було винесено рішення про те, що при звільненні чиновників було порушено п.1 ст.6 Конвенції про права людини стосовно трьох заявників (йдеться про право на справедливий судовий розгляд). Також була порушена ст. 8 Конвенції щодо всіх заявників (право на повагу до приватного життя). Згідно з рішенням суду, всім заявникам необхідно виплатити грошові компенсації (6500 євро першому заявнику, а також по 5300 євро всім іншим).

Заступник міністра юстиції України — уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина зазначав, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, і держава має три місяці на оскарження.

18 січня 2020 року Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини. Скарга не була задоволена.