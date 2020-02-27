Про це Кулеба написав на своїй сторінці в Twitter, відповідаючи на питання користувача.
“Чи можливий вступ до НАТО країни в стані війни чи окупованих територій? Прошу відповісти так чи ні“, – запитали у віце–прем’єра.
На це Кулеба відповів ствердно.
“Вступ України до НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями“, – написав він.
- Україна й НАТО остаточно узгодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Незламна стійкість-2020” в Одесі.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.