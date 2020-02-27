Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що вступити в НАТО можна і при наявності тимчасово окупованих територій.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці в Twitter, відповідаючи на питання користувача.

“Чи можливий вступ до НАТО країни в стані війни чи окупованих територій? Прошу відповісти так чи ні“, – запитали у віце–прем’єра.

На це Кулеба відповів ствердно.

“Вступ України до НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями“, – написав він.