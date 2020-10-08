Про це повідомляє пресслужба відомства.

“До цього підприємці були змушені витрачати час та значні кошти на адміністрування Книги відгуків та пропозицій, яка знаходилася у кожному торговому відділі та у кожному залі закладу громадського харчування. В рік такі витрати сягали понад 44 млн гривень. В цю суму включались організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг. Варто зауважити, що наявність Книги не гарантувало розв’язання проблемних питань, які виникали у покупців”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві порадили споживачам залишати свої відгуки через “гарячу лінію”, електронне і класичне листування або соціальні мережі.