Для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсі на бюджетні місця при вступі, абітурієнтам необхідно подолати поріг у 125 балів.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Окрім цього, як і минулого року, на низку спеціальностей встановлено додаткові мінімальні прохідні бали

Для вступу на бюджет чи контракт для здобуття молодшого бакалавра, бакалавра галузей знань 08 “Право”, 28 “Публічне управління та адміністрування”, 29 “Міжнародні відносини” мінімальний конкурсний бал становить 140 балів.

Для вступу на бюджет чи контракт для здобуття магістра за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” – потрібно набрати конкурсний бал мінімум 130.

Залишилися й обмеження щодо мінімальних значень кількості балів з другого та третього предметів ЗНО не менше ніж 150 балів для спеціальностей 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 228 “Педіатрія”. Однак цього року таке обмеження не стосуватиметься вступників із конкурсним балом вище ніж 175.