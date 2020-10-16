У Міністерстві освіти і науки України затвердили умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2021 році. Основний етап вступної кампанії заплановано на липень.

Про це поінформували в пресслужбі міністерства.

У МОН наголосили, що планують провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року (а не в серпні, як цього року), “щоб і вступники, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року”.

У відомстві уточнили, що оскільки ще не відомо, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом, майже всі вступники (в тому числі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді.

Для реєстрації електронного кабінету необхідно буде мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій.

Крім того, в МОН планують створити можливість для абітурієнтів подавати документи на зарахування дистанційно (через електронний кабінет з використанням е-підпису).

Особливості вступної кампанії:

1. Вступникам на лікарські спеціальності ( “Стоматологія”, “Медицина”, “Педіатрія”):

• щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати не менше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів (ця вимога не поширюватиметься на тих, чий конкурсний бал буде вищий 175);

• обов’язковими предметами ЗНО для вступу на зазначені спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом абітурієнт зможе обрати біологію, хімію або фізику.

2. Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури. Водночас вступники на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування тільки з української мови.

Таким чином, комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не буде тепер обов’язковим для вступників на всі спеціальності.

В Українському центрі оцінювання якості освіти в зв’язку з цим поінформували, що тест з української мови міститиме і завдання, які передбачають знання літератури.

Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Крім того, наступного року для більшості спеціальностей планується значно розширити перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватися як третій конкурсний предмет.

Встановлено обмеження кількості заяв, які абітурієнт зможе подати на контракт: не більше 30 заяв.

При цьому, щоб уникнути непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих абітурієнтів, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції (за винятком випадків, коли абітурієнт планує навчатися більш ніж по одній освітній програмі, більш ніж в одній установі освіті і т.д.).

Вступ до магістратури

Для всіх спеціальностей буде обов’язковим єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ). Вузи зможуть збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%.

У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020 року і 2021 року, а результати єдиного фахового вступного випробування – лише 2021 року.