За державну зраду судитимуть суддю з Харківської області. Як встановило слідство, суддя допомагала російським окупантам утворити псевдосудовий орган РФ на території тимчасово окупованого міста.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За версією слідства, голова Вовчанського районного суду Харківської області вступила у змову з представниками РФ, які окупували Вовчанськ Чугуївського району. Після цього вона сприяла утворенню псевдосудового органу РФ на території міста.

За домовленістю з російськими окупантами обвинувачена провела загальні збори суддів та працівників апарату Вовчанського районного суду Харківської області, під час яких, використовуючи власний авторитет голови суду, схиляла присутніх співпрацювати із представниками “нової влади”.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно судді за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.