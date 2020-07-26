Підрозділи зі складу Об'єднаних сил заявили про готовність відкрити вогонь у відповідь на провокації бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Ще раз наголошуємо на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Також на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів і знімальних груп вітчизняних і закордонних ЗМІ.