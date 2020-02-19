Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що позиції українські військовослужбовців на Донбасі після загострення обстановки залишилися незмінними.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

За словами міністра, українські військовослужбовці заздалегідь знали про підготовку атаки та змогли дати відсіч.

“Ми завчасно знали про скупчення ворожої техніки ще до того, як противник розпочав активні дії. Тому мали час підготуватися, щоб дати російсько-окупаційним військам гідну відсіч”, — сказав він.

Загороднюк також повідомив, що під час обстрілу українським військовим довелося залишити один з наглядових постів, але жодної з бойових позицій не було втрачено.

“Позиції підрозділів Об’єднаних сил після артилерійських обстрілів та наступальних дій ворога залишилися незмінними. Під час масованого обстрілу з боку противника один зі спостережних постів, який перебуває попереду наших основних бойових позицій, було тимчасово залишено українськими оборонцями. При цьому жодної з бойових позицій втрачено не було”, — запевнив він.

Також міністр повідомив, що зараз на місці боїв для з’ясування всіх обставин знаходиться начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Нагадаємо, 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.