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ЗСУ загрожує критична ситуація з нестачею їжі, — Магера

Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів про критичну ситуацію, яка може скластися в Збройних силах України через пандемію COVID-19.

Вівторок, 24 березня 2020, 17:53

Про це Магера заявив на своїй сторінці в Facebook.

“Зелені” докерувалися до того, що армію нічим годувати”, – написав він.

Водночас колишній член ЦВК опублікував фотографію ніби розпорядження Офісу Президента головам обласних і Київської державних адміністрацій, в якому говориться, що у зв’язку з епідемією коронавірусу з 25-го березня 2020 року в Збройних силах України може “скластися критична ситуація із забезпеченням харчуванням особового складу”.

“Бути в готовності на безкоштовній основі надати допомогу військовим частинам в забезпеченні харчовими  продуктами, персоналом для приготування їжі”, – написав він.

Фото: Facebook/Андрей Магера

Теги: ЗСУ, коронавірус, дефицит, еда

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