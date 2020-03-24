ЗСУ загрожує критична ситуація з нестачею їжі, — Магера

Про це Магера заявив на своїй сторінці в Facebook.
“Зелені” докерувалися до того, що армію нічим годувати”, – написав він.
Водночас колишній член ЦВК опублікував фотографію ніби розпорядження Офісу Президента головам обласних і Київської державних адміністрацій, в якому говориться, що у зв’язку з епідемією коронавірусу з 25-го березня 2020 року в Збройних силах України може “скластися критична ситуація із забезпеченням харчуванням особового складу”.
“Бути в готовності на безкоштовній основі надати допомогу військовим частинам в забезпеченні харчовими продуктами, персоналом для приготування їжі”, – написав він.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.