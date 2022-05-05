Мешканка Харківщини, яку в російській пропаганді нарекли символом "проросійської України" після того, як вона з радянським прапором зустріла українських воїнів, насправді не є прихильницею ані РФ, ані "русского міра".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

За словами Анни Іванівни, насправді того дня вона взяла з собою прапор і вийшла до військових (як вона думала — російських), щоб вони “не громили Україну”. А російська пропаганда це спотворила, і тепер жінка вважає себе “зрадницею”.

Згодом у її подвір’я росіяни запустили міну, через що будинок був зруйнований, а саму жінку спільно з її чоловіком евакуювали до однієї з міських лікарень Харкова захисники України.

Наразі, як наголосили у Центрі, жінка вдячна ЗСУ за допомогу та захист “від гніву пересічних харків’ян”, а також викинула радянський прапор якнайдалі, коли дізналася про вчинені російською армією звірства у Бучі.