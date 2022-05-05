Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
За словами Анни Іванівни, насправді того дня вона взяла з собою прапор і вийшла до військових (як вона думала — російських), щоб вони “не громили Україну”. А російська пропаганда це спотворила, і тепер жінка вважає себе “зрадницею”.
Згодом у її подвір’я росіяни запустили міну, через що будинок був зруйнований, а саму жінку спільно з її чоловіком евакуювали до однієї з міських лікарень Харкова захисники України.
Наразі, як наголосили у Центрі, жінка вдячна ЗСУ за допомогу та захист “від гніву пересічних харків’ян”, а також викинула радянський прапор якнайдалі, коли дізналася про вчинені російською армією звірства у Бучі.
- Нагадаємо, російська армія цілеспрямовано знищує інфраструктуру, що забезпечує українське телебачення та мовлення, аби позбавити українців змоги отримувати правдиву інформацію про перебіг війни.
- Об’єднана єврейська громада України (ОЄГУ) зреагувала на заяву міністерства оборони РФ, що нібито синагоги в Умані використовують “українські націоналісти”.