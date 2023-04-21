Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 185 050 (+630 за добу)
- танків ‒ 3 668 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 126 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 827 (+2 за добу)
- РСЗВ – 539
- засоби ППО ‒ 285
- літаків – 308
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 334 (+2 за добу)
Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.
- У розвідці Великої Британії зауважили, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Херсонщини, він зустрівся з угрупуванням військ “Днепр”, про який раніше було невідомо. Ймовірно, нове угрупування було створене через великі втрати у попередніх формувань.