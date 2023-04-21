В Україні триває 422-га доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українські захисники ліквідували вже понад 185 тисяч російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 185 050 (+630 за добу)

танків ‒ 3 668 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 126 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 827 (+2 за добу)

РСЗВ – 539

засоби ППО ‒ 285

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 334 (+2 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.