Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 185 050 (+630 за добу)
  • танків ‒ 3 668 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 126 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 2 827 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 539
  • засоби ППО ‒ 285
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 293
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 334 (+2 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

  • У розвідці Великої Британії зауважили, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Херсонщини, він зустрівся з угрупуванням військ “Днепр”, про який раніше було невідомо. Ймовірно, нове угрупування було створене через великі втрати у попередніх формувань.