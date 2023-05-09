Сьогодні в 3-й Окремій штурмовій бригаді офіційно заявили, що повідомлення глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.

#Букви поспілкувалися з Дмитром Кухарчуком, командиром 2 батальйону 3 ОШБр – батальйону, люди якого також брали участь у штурмі позицій окупантів.

– Скільки тривала операція?

– Ці території пвк “вагнер” зайняли ще на початку січня. Ну як зайняли, власне пригожин сам зізнався що на взяття у нього пішло близько 500 людей двохсотими, втрати у трьохсотих у такому випадку можуть вимірюватись тисячами. Але якщо враховувати, що іншою стороною власні втрати завжди применшуються – можемо припустити що вони ще більші.

Тому коли хтось заявляє що щось зайняв – потрібно ставити питання: якими зусиллями і чи співмірні вони були з поставленою задачею? Якщо виходити з традиційного російського контексту “мамки еще нарожают”, – то, мабуть, для них так.

– Хто брав участь у штурмі?

– Всі сили і засоби, використані у штурмі, власне є силами і засобами 3 ОШБр у складі ТГр “Азов”, окрім артилерії старшого начальника і суміжних підрозділів, які нас підтримували саме артилерійським вогнем.

– Чим важливий цей плацдарм?

– Щодо стратегічного плацдарму можу відповісти лише те, що як командир батальйону, я працюю на тактичному рівні з виходом на оперативний, а стратегія – то вже до ясних чинів, а чисто моя субʼєктивна думка, що ці території важливі тим, що вони відкривають російській стороні можливість перерізання української логістики і як наслідок – можливість виходу у фланг на Часів Яр і створення плацдарму для наступу на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ.