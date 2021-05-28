Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
Зазначається, що подія сталася у четвер, 27 травня, близько 23:00. На позиції Збройних сил України зі сторони так званої “ДНР” біля смт Верхньоторецьке вийшла 16-річна дівчина. В МВС повідомили, що вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в окупованій Горлівці та має паспорт так званої “ДНР”.
“Правоохоронці встановили, що неповнолітня, після відпочинку з друзями, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні”, – йдеться у повідомленні.
Наразі неповнолітньою опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. Крім того, її оглянули медики, які не виявили жодних тілесних ушкоджень.
“З дівчиною працюють психологи. До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліціянтів та працівників органів опіки дітей”, – додали в МВС.
- Станом на 7 годину ранку, 28 травня, окупанти на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав український військовий.