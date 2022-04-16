Про це сповістила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в етері національного телемарафону.

Як зазначила Венедіктова, якщо Медведчуку вдалося втекти, то його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту “однозначно має змінитися”. Окреме кримінальне провадження за це не порушуватимуть, проте прокурори вимагатимуть посилити заходи у справі про держзраду та фінансування терористичних організацій.

“Після такого виявлення пана Медведчука він однозначно повинен перебувати тепер під вартою та очікувати на розгляд суду. А далі ми дивитимемося, що відбуватиметься безпосередньо в процесі”, – заявила Ірина Венедиктова.