Прокурори не кваліфікуватимуть втечу нардепа від ОПЗЖ і "кума Путіна" Віктора Медведчука з-під домашнього арешту як окремий злочин. Натомість йому посилять запобіжний захід до тримання під вартою.

Про це сповістила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в етері національного телемарафону.

Як зазначила Венедіктова, якщо Медведчуку вдалося втекти, то його запобіжний захід у вигляді домашнього арешту “однозначно має змінитися”. Окреме кримінальне провадження за це не порушуватимуть, проте прокурори вимагатимуть посилити заходи у справі про держзраду та фінансування терористичних організацій.