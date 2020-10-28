Повідомлення деякий час було на головній сторінці сайту.
Так, хакери написали, що зламали сайт і хочуть заявити, що світ вже втомився від “фейк-ньюз”, які передає щодня американський президент. Вони вказали, що прийшов час світу дізнатися правду.
Інформацію про хакерську атаку підтвердив прессекретар виборчої кампанії Трампа Тім Мертан.
“Ми працюємо з правоохоронними органами з розслідування джерела атаки. Хакери не отримали доступу до конфіденційних даних, так як вони не зберігаються на сайті. Зараз робота сайту відновлена”, – повідомив він.
Як відомо, вибори президента США відбудуться через тиждень, 3 листопада.
- У серпні цього року директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Китай робить все можливе, щоб Дональд Трамп не виграв президентські вибори в листопаді, а Росія – ганьбить репутацію іншого кандидата – Джо Байдена.
- У жовтні американська корпорація Microsoft повідомила про те, що попередила масштабну хакерську атаку, яка могла б вплинути на майбутні президентські вибори в США.
- Шістьох російських офіцерів звинувачують в хакерських атаках на кілька держав, та колишніх радянських республік з метою зриву розслідувань проти Кремля.
- Співробітники американської розвідки стверджують, що за публікацією листів, які нібито належать Хантеру Байдену, може стояти Росія.