У ніч на 28 жовтня хакери зламали сайт передвиборної кампанії кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, залишивши там повідомлення.

Повідомлення деякий час було на головній сторінці сайту.

Так, хакери написали, що зламали сайт і хочуть заявити, що світ вже втомився від “фейк-ньюз”, які передає щодня американський президент. Вони вказали, що прийшов час світу дізнатися правду.

Інформацію про хакерську атаку підтвердив прессекретар виборчої кампанії Трампа Тім Мертан.

“Ми працюємо з правоохоронними органами з розслідування джерела атаки. Хакери не отримали доступу до конфіденційних даних, так як вони не зберігаються на сайті. Зараз робота сайту відновлена”, – повідомив він.

Як відомо, вибори президента США відбудуться через тиждень, 3 листопада.