Наприкінці жовтня американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. За його словами, в РНБО “не знають, що буде завтра”, але станом на той день концентрації або скупчення військ РФ поблизу кордонів з Україною немає.

Ввечері того ж дня Міністерство оборони України, посилаючи на інформацію розвідки, розповіло про ситуацію поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там заявили, що біля кордонів зосереджено угруповання російських військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб. Тоді це пов’язали із проведенням росіянами навчань.

Вже 8 листопада після засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у відповідь на запитання журналістки “5 каналу” про те, чи наразі фіксують певне переміщення російських військ, заявив: