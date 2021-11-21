Про це повідомляють #Букви.
Наприкінці жовтня американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.
Авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
2 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. За його словами, в РНБО “не знають, що буде завтра”, але станом на той день концентрації або скупчення військ РФ поблизу кордонів з Україною немає.
Ввечері того ж дня Міністерство оборони України, посилаючи на інформацію розвідки, розповіло про ситуацію поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Там заявили, що біля кордонів зосереджено угруповання російських військ (сил) загальною чисельністю близько 90-та тисяч осіб. Тоді це пов’язали із проведенням росіянами навчань.
Вже 8 листопада після засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у відповідь на запитання журналістки “5 каналу” про те, чи наразі фіксують певне переміщення російських військ, заявив:
“Всю інформацію, яка підлягає оприлюдненню в ЗМІ… Вона була доведена”, — сказав він.
“Зараз стягування немає“, — додав Буданов у відповідь на уточнювальне запитання.
А 21 листопада Буданов у коментарі виданню Military Times заявив, що Росія може готуватися до нападу на кордони України на початку 2022 року. Він повторив тезу про те, що наразі на кордонах з Україною розміщено орієнтовано 92 тисячі російських військових. Цього разу він озвучив цю інформацію в контексті підготовки Росії до нападу на Україну на початку 2022 року.
“Атака, яку готує Росія, сказав Буданов, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-що, що було до цього у конфлікті, який розпочався у 2014 році, внаслідок якого було вбито близько 14 000 українців”, — пише видання.
Тепер Буданов казав про російські військові навчання як про загрозу, і заявив про те, що Росія все ж нарощує потенціал для атаки.
“Але Росія нарощує потенціал для цього, збільшуючи кількість військ і систем озброєння в окупованому Криму, такі як системи балістичних ракет малої дальності “Іскандар” та інше озброєння в інших місцях поблизу кордону”, — йдеться в матеріалі Military Times.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.
- Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.
- 6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.