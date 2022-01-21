Про це Резніков розповів в ефірі програми Hard Talk BBC.
Міністр оборони нагадав, що війна для України почалася у 2014 році й триває вже вісім років. Але на запитання про ймовірність масштабного військового наступу він висловив думку, що “у Кремлі ще не ухвалили рішення”.
Наразі ж Росія проводить кампанію із дестабілізації ситуації в Україні, а це є складовою гібридної війни, зазначив Резніков.
“Головна мета Кремля – це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні”, – сказав міністр оборони.
При цьому він наголосив, що Україна може протистояти Росії у разі нападу. На сьогодні, за словами міністра, українська армія налічує 261 тисячу військових, будуть організовані сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, також в Україні є 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни.
Та все ж, зазначив Резніков, втрати будуть катастрофічними й не лише для України.
“Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею”,- заявив Резніков.
Міністр оборони вважає, що на гібридні загрози від РФ має бути відповідь від України та її партнерів. Зокрема, це можуть бути економічні санкції.
“Дуже важливо зробити це до, а не після вторгнення. Цим ми можемо зупинити їх і стримувати “, – наголосив урядовець.
На запитання журналіста, чи не сприйме Україна зрадою запровадження санкцій проти Росії після її подальшої ескалації, він відповів, що буде “дуже пізно”.
“Буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи. Адже ця війна не лише на сході України. Вона прямує на схід Європи. Я говорю це абсолютно серйозно”, – резюмував міністр.
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