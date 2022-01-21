Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії матиме катастрофічні наслідки не лише для України, а й усієї Європи. Воно, зокрема, нестиме за собою багато крові та мільйони біженців.

Про це Резніков розповів в ефірі програми Hard Talk BBC.

Міністр оборони нагадав, що війна для України почалася у 2014 році й триває вже вісім років. Але на запитання про ймовірність масштабного військового наступу він висловив думку, що “у Кремлі ще не ухвалили рішення”.

Наразі ж Росія проводить кампанію із дестабілізації ситуації в Україні, а це є складовою гібридної війни, зазначив Резніков.

“Головна мета Кремля – це влаштувати хаос в українських містах та спробувати змінити політичну владу в нашій країні”, – сказав міністр оборони.

При цьому він наголосив, що Україна може протистояти Росії у разі нападу. На сьогодні, за словами міністра, українська армія налічує 261 тисячу військових, будуть організовані сили територіальної оборони чисельністю 130 тисяч, також в Україні є 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни.

Та все ж, зазначив Резніков, втрати будуть катастрофічними й не лише для України.

“Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею”,- заявив Резніков.

Міністр оборони вважає, що на гібридні загрози від РФ має бути відповідь від України та її партнерів. Зокрема, це можуть бути економічні санкції.

“Дуже важливо зробити це до, а не після вторгнення. Цим ми можемо зупинити їх і стримувати “, – наголосив урядовець.

На запитання журналіста, чи не сприйме Україна зрадою запровадження санкцій проти Росії після її подальшої ескалації, він відповів, що буде “дуже пізно”.