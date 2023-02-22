Американська інформаційна агенція Bloomberg опублікувала діаграми, які показали, як повномасштабний напад РФ на Україну вплинув на економіку країни та як вона фінансує свій воєнний бюджет. Згідно з даними аналітиків, вторгнення 24 лютого завдало більше шкоди, аніж розпад Радянського Союзу.

Про це йдеться у відповідному матеріалі.

За даними агенції, економіка України з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого минулого року впала на третину.

“Російське вторгнення завдало безпрецедентного удару по економіці України. Навіть розпад Радянського Союзу не вплинув на економіку України так сильно, як вторгнення Росії”, — йдеться в повідомленні.

Внутрішній валовий продукт, ймовірно, зросте на 0,3% цього року на тлі слабкої економічної активності, зазначили в Центробанку. Очікується, що економіка почне повільно набирати оберти, коли зменшаться безпекові ризики.

Загадом бюджет України отримав 51,3 мільярда доларів фінансування завдяки облігаціям, позиками та грантам.

Також торік Україна покладалася на поєднання іноземних та місцевих джерел для фінансування свого військового бюджету. Основна внутрішня підтримка надійшла від Центрального банку та військових облігацій, випущених Міністерством фінансів. США, Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд були найбільшими міжнародними спонсорами, пише Bloomberg.

Крім того, журналісти зауважили, що Центральний банк України відіграв вирішальну роль у фінансуванні державного бюджету в перші місяці війни. Він скоротив купівлю облігацій до нуля в січні, при цьому в уряді сподіваються, що подальша підтримка з його боку не знадобиться.

Наразі Україна отримує більшу частину військової підтримки від США, тоді як Велика Британія, Німеччина та Польща є одними з найбільших європейських спонсорів.

За попередніми оцінками, найбільше шкоди від російських ракет та артилерії було завдано житловим будинкам. Ракетами ворог також обстрілював дороги, мости, лінії електропередач і електростанції.

Водночас великою є шкода, завдана довкіллю: від землі, забрудненої мінами, до чорноморських дельфінів, які гинуть через військову діяльність.