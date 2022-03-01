Вебсайт журналістських розслідувань Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці з відкритих джерел, збирає докази про військові злочини на території України проти мирних мешканців.

Про це йдеться на офіційному сайті Bellingcat.

На сайті зазначається, що військове вторгнення РФ в Україну триває, а кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати.

Уже в перші дні війни Росія почала застосовувати касетні боєприпаси біля навчальних закладів та лікарень.

Касетні боєприпаси – це такий вид зброї, який розкидує над ціллю невеличкі розривні суббоєприпаси, котрі розсіюються та вибухають на значній частині території, через що збільшуються і втрати, і збитки.

Через таку велику шкоду, яку спричиняє касетний боєприпас, багато хто їх критикує, адже вони – потенційно небезпечні для мирного населення, а також викликають довгострокові наслідки, адже не всі суббоєприпаси вибухають одразу після застосування.

Більше як сотня країн погодились заборонити використання касетних боєприпасів, підписавши відповідну Конвенцію. Проте ні Росія, ні Україна, які мають касетні боєприпаси, не приєднались до неї.

І зараз РФ продовжує використовувати ці боєприпаси, починаючи з 2014 року в Україні, а також у Сирії.

Тепер ці боєприпаси Росія почала застосовувати після широкомасштабного вторгнення в Україну. Використовує їх у житлових кварталах, проти мирних мешканців України.

До прикладу, розслідування HRW показало, як армія РФ застосувала касетні боєприпаси поруч із лікарнею. Тим часом дані із соцмереж свідчать, що Росія дуже часто використовує касетні боєприпаси у жилих районах.

Одне із міст, де російські загарбники застосовують касетні боєприпаси – Харків. І був вже не один такий удар. До прикладу, 25 лютого загарбник застосував удар касетними боєприпасами на ділянці житлових районів, де є дитяча лікарня.

На сьогодні РФ використовує реактивні снаряди з касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню БМ-27 “Ураган” та БМ-30 “Смерч”.

Ці ракети мають касетну бойову частину, де знаходяться суббоєприпаси. Наприкінці польоту вони відділяються від “хвоста” і розсіюються. Ракетний двигун, тим часом, продовжує політ за траєкторією, після чого, у більшості випадків, застрягає у землі.

Завдяки цим ракетним двигунам у землі можна приблизно визначити напрямок польоту ракети.

Повторивши процедуру, порівнявши їх із кадрами з Харкова, і встановили, що до міста касетні боєприпаси прилетіли від російського кордону.

Касетні боєприпаси російські окупанти застосували й у місті Охтирка (Сумська область). Є інформація, що вони потрапили у район розташування дитячого садка. Це сталось 25 лютого, коли через артилерійський удар РФ в Охтирці загинуло декілька людей, серед яких і діти.

На відеодоказах можна помітити характерні чорні “клякси”, які доводять – декілька суббоєприпасів попали у дитячий садок.

І до, і після цієї атаки у соцмережах з’явилось немало повідомлень про те, що війська РФ зайшли в Охтирку та у навколишню місцевість.

24 лютого, у перший день вторгнення РФ в Україну, в Охтирці відбувся масштабний бій, унаслідок якого загинув як мінімум один російський солдат. Вже наступного дня, 25 лютого, багато військових РФ потрапили у полон саме в Охтирці.

Враховуючи те, що касетні боєприпаси є і в української армії, і в російської, достеменно невідомо, хто саме застосував цю зброю. Проте шанси, що це була саме українська армія – мізерні, адже навряд чи ЗСУ використала б таку зброю у своїх містах, навіть воюючи з російськими загарбниками.