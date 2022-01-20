Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

British Prime Minister Boris Johnson holds a news conference for the latest coronavirus disease (COVID-19) update in the Downing Street briefing room, in London, Britain December 8, 2021. Adrian Dennis/Pool via REUTERS/File Photo

Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великобританії наголосив, що Лондон повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Не сумнівайтеся, якби Росія вчинила вторгнення в Україну, в будь-якому масштабі, я думаю, що це було б катастрофою не лише для України, а й для Росії. Це було б катастрофою для всього світу”, — заявив Джонсон.

З жовтня минулого року РФ стягує війська до українських кордонів.Розвідка США повідомляла, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього Росія залучать близько 175 тисяч військовослужбовців.