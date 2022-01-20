Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.
Прем’єр-міністр Великобританії наголосив, що Лондон повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
“Не сумнівайтеся, якби Росія вчинила вторгнення в Україну, в будь-якому масштабі, я думаю, що це було б катастрофою не лише для України, а й для Росії. Це було б катастрофою для всього світу”, — заявив Джонсон.
З жовтня минулого року РФ стягує війська до українських кордонів.Розвідка США повідомляла, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього Росія залучать близько 175 тисяч військовослужбовців.
- Президент Володимир Зеленський зреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде “незначне вторгнення” Росії в Україну.
- Президент США Джозеф Байден сказав, що його адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що лідер Сполучених Штатів розрізняє “напад” і “вторгнення”.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.