Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке вторгнення в Україну буде катастрофою для всього світу.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Прем’єр-міністр Великобританії наголосив, що Лондон повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

“Не сумнівайтеся, якби Росія вчинила вторгнення в Україну, в будь-якому масштабі, я думаю, що це було б катастрофою не лише для України, а й для Росії. Це було б катастрофою для всього світу”, — заявив Джонсон.

З жовтня минулого року РФ стягує війська до українських кордонів.Розвідка США повідомляла, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього Росія залучать близько 175 тисяч військовослужбовців.