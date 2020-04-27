Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.

Про це голова уряду повідомляє на своїй публічній сторінці в Facebook.

За словами Шмигаля, стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може наступити 11 травня, а наступні етапи до конкретних дат не прив’язані.

“Тобто, якщо уряд буде бачити, що кількість хворих знижується, то другий, третій, або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 або, 20 днів для запуску чергового етапу”, – пише він.

Також Шмигаль зазначив, що всім міністерствам і відомствам було доручено сформувати роз’яснення, за яких умов буде дозволено відновлювати роботу різних об’єктів.

“Мінекономіки і МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи і алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість ціїї середи ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо і інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи”, – пояснив Прем’єр.

Нагадаємо, що раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень.