Про це йдеться у дописі міністра на Facebook у відповідь на заяву міжнародної організації Amnesty International.

Він зауважив, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:

  • росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.
  • росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.
  • росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.
  • росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

На переконання міністра, будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет.

“Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю”, – наголосив Резніков.

Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.