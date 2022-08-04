Про це йдеться у дописі міністра на Facebook у відповідь на заяву міжнародної організації Amnesty International.
Він зауважив, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.
Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:
- росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.
- росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.
- росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.
- росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.
На переконання міністра, будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет.
“Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю”, – наголосив Резніков.
Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.
В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.
Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
“Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст”, – написав він у Twitter.
- Нагадаємо, нещодавно в Amnesty International заявили, що російські армійці, які знущалися з українських військовополонених, повинні бути притягнуті до відповідальності.
- Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що ООН прагне створити групу зі встановлення фактів для вивчення нападу на ізолятор у тимчасово окупованій Оленівці, який призвів до загибелі щонайменше 50 і десятків поранених українських військовополонених.
- Окрім цього, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбільшу в Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.
- Другий президент України Леонід Кучма поділився своїми думками щодо повномасштабної російсько-української війни. За його словами, Путін “фатально прорахувався”, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, і зараз хотів би відмотати час назад, до 24 лютого 2022 року.