Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям РФ як держави-терориста – "це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували".

Про це йдеться у дописі міністра на Facebook у відповідь на заяву міжнародної організації Amnesty International.

Він зауважив, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України.

Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів:

росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.

росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.

росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.

росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

На переконання міністра, будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет.

“Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю”, – наголосив Резніков.

Міжнародна організація Amnesty International заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, оскільки начебто створюють бази та ведуть обстріли із населених пунктів.

В МЗС України цю заяву назвали “створенням фальшивого балансу між злочинцем та жертвою”. Так, голова відомства Дмитро Кулеба у сторіз свого Instagram-акаунту наголосив, що така заява Amnesty International – це не пошук та донесення світу правди.

Прокоментував допис Amnesty International і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.