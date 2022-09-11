Російські війська використовували Ізюм як матеріально-технічну базу для однієї зі своїх головних кампаній – місячного штурму з півночі на прилеглий Донбас.

Якщо повідомлені успіхи збережуться, це буде серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Це також було б великим поштовхом для України, яка прагне показати західним країнам, що постачають їй зброю, що заслуговує на їхню підтримку.

На Київ чиниться тиск, щоб ЗСУ продемонстрували прогрес до настання зими на тлі погроз президента Росії Володимира Путіна припинити всі поставки енергоресурсів до Європи, якщо Брюссель піде на пропозицію обмежити ціни на експорт російської нафти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські війська продемонстрували, що здатні перемогти російську армію тією зброєю, яку вони отримали.

“І тому я повторюю: чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми переможемо, і тим швидше закінчиться ця війна”, – сказав він.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Тенденція зберігається, окупанти зазнають нищівних втрат.

Ігор Гіркін, колишній командир проросійських сил на сході України, у коментарях у Telegram назвав відступ Росії “великою поразкою”.

Механізований штурм

Україна тижнями обговорювала великий контрнаступ на півдні, який також триває, хоча подробиць щодо нього у медіа мало.

Росія все ще окупує значну територію на Донбасі та на півдні біля Кримського півострова, яку вона захопила у 2014 році.

Кілька днів тому війська Києва прорвали лінію фронту на північному сході й відтоді відбили десятки міст і сіл у швидкому механізованому штурмі, просуваючись вперед на десятки кілометрів щодня.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр оголосила застереження, закликавши не повідомляти передчасно про “взяття” міст лише через те, що були помічені українські війська. За її словами, війська увійшли в Балаклію кілька днів тому, але тільки в суботу Україна встановила контроль у місті.

У Граковому, одному з десятків сіл, відбитих під час наступу українців, Reuters побачив згорілі машини із символом “Z” російського вторгнення. Ящики з боєприпасами були розкидані разом зі сміттям на позиціях, які росіяни покинули в явному поспіху.

“Всім привіт, ми з Росії”, — було написано на стіні балончиком. Три тіла лежали в білих мішках для трупів у дворі.

Начальник обласної міліції Володимир Тимошенко повідомив, що українська поліція прибула напередодні та перевірила особи місцевих жителів, які з другої доби вторгнення проживали під російською окупацією.

“Перша функція – надати їм необхідну допомогу. Наступна – документувати злочини, які вчиняють російські загарбники на територіях, які вони тимчасово окупували”, – сказав він.