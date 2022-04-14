13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії "нищівним ударом".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними міноборони Росії, пожежа на крейсері “Москва” виникла унаслідок “детонації боєзапасів”. Водночас чому виникла детонація у російському оборонному відомстві не знають та обіцяють встановити причини. У міноборони РФ також додали, що “Москва” зазнала серйозних пошкоджень, проте чи є жертви серед екіпажу – не повідомили.

Проте ще до офіційного коментаря міноборони РФ, українська влада повідомила, що ворожий крейсер “Москва” був уражений крилатими ракетами “Нептун”, які випустили з України.

У CNN зазначили, що через шторм у Чорному морі не видно супутникових зображень, тому визначити пошкодження корабля та що з ним відбувається зараз – неможливо. Проте за інформацією аналітиків, пожежа на борту такого корабля може призвести до вибуху, який потопить “Москву”.

Також експерти зауважують: щоб не стало причиною руйнування крейсера, для Росії це вже стало “нищівним ударом”, який вразив серце флоту РФ. Знищення “Москви” можна порівняти з втратою лінкора ВМС США під час Другої світової війни чи з втратою авіаносця на сьогодні.

“Більш серйозного удару по моральному духу Росії та по репутації флоту серед росіян, може завдати лише втрата підводного човна з балістичними ракетами або втрата єдиного російського авіаносця “Адмірала Кузнєцова”, – наголосив капітан ВМС США у відставці та ексдиректор операції в Об’єднаному розвідувальному центрі Тихоокеанського командування США Карл Шустер.

Він додав, що кораблі працюють поза увагою громадськості і їхня діяльність рідко потрапляє до новин. Проте корабель – це великий шматок національної території і коли один з таких шматків втрачено, то це стає серйозним політичним та символічним посланням.