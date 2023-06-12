Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях втрати українського агросектору від руйнування Каховської ГЕС можуть зрости до понад 10 мільярдів доларів.

Джерело: пресслужба Мінагрополітики з посиланням на інтерв’ю Тараса Висоцького “5 каналу”.

“Для відновлення сільськогосподарських земель в зоні підтоплення знадобиться 5 років мінімум. Ми можемо розуміти, що це вже збитки, які розраховуються орієнтовно в 10 млрд доларів і більше”, – пояснив урядовець.

Також Висоцький відзначив, що є прямі втрати від затоплення сільськогосподарських земель і втрати, які зазнаватиме агросектор через відсутність зрошення і неможливість повноцінного використання близько 1,5 млн га посівних площ.

Заступник міністр підкреслив, що збитки від затоплення земель приблизно оцінюються в 3-5 мільярдів доларів, оскільки поки що неможливо оцінити, скільки з цих земель вдасться повернути до сільськогосподарського виробництва.

За словами Висоцького, багато землі буде забруднено нафтопродуктами та хімічними засобами. Також необхідно буде проводити рекультивацію земель.

Посадовець зауважив, що за попередніми оцінками вартість продукції, вирощеної на зрошувальних землях південних областей кожного року дорівнювала 1,5 млрд доларів. Водночас вартість продукції на прилеглих землях, що не зрошувались, але в комплексі оброблялися щороку, становила 0,5 млрд доларів.

Відтак, як зауважив заступник міністра, непрямі втрати від підриву Каховської ГЕС щороку можуть становити майже 2 млрд доларів.

Нагадаємо, вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.

Стало відомо, що Україна домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків, спричинених підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.