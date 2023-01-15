Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано;
танків ‒ 3106 (+2) од;
бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од;
артилерійських систем – 2094 (+4) од;
РСЗВ – 437 (+0) од;
засоби ППО ‒ 219 (+0) од;
літаків – 286 (+0) од;
гелікоптерів – 276 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5);
крилаті ракети ‒ 749 (+26);
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од;
спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
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