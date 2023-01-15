Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3106 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од;

артилерійських систем – 2094 (+4) од;

РСЗВ – 437 (+0) од;

засоби ППО ‒ 219 (+0) од;

літаків – 286 (+0) од;

гелікоптерів – 276 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5);

крилаті ракети ‒ 749 (+26);

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од;

спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ