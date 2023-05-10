В Україні триває 441-ша доба повномасштабного вторгнення РФ, За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 196 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2023 року – окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 196 310 (+690 за добу)

танків ‒ 3 736 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 275 (+18 за добу)

артилерійських систем – 3 039 (+8 за добу)

РСЗВ – 555 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 308 (+1 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 624 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 970 (+15 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 974 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 389 (+1 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.