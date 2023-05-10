Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 10 травня 2023 року – окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 196 310 (+690 за добу)
- танків ‒ 3 736 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 275 (+18 за добу)
- артилерійських систем – 3 039 (+8 за добу)
- РСЗВ – 555 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 308 (+1 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 624 (+6 за добу)
- крилаті ракети ‒ 970 (+15 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 974 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 389 (+1 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.
Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них – типу “Шахед”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.
- У 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.